Женщины в Хельсинки жалуются: В Tinder полно русских мужчин!

Количество русскоязычных мужчин на финских сайтах знакомств значительно увеличилось за последнюю неделю, сообщает Iltalehti. В основном это заметили пользователи Tinder, но изменения произошли и в приложении под названием Grindr.

„В воскресенье примерно каждый четвертый профиль был на русском языке“, - поделился читатель своими наблюдениями. Он пользуется приложением в центральном районе Хельсинки. Другая пользовательница Tinder отмечает, что возраст русских мужчин, как правило, составляет от 21 до 30 лет.

По данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, на прошлой неделе в страну прибыло более 42 000 россиян. В то время еще можно было поехать из России в Финляндию по туристической визе. Наплыв людей увеличился после того, как 21 сентября Россия объявила о частичной мобилизации.

Один из русских мужчин на Tinder написал в своем профиле, что ищет кого-нибудь из Хельсинки, чтобы познакомить его с городом. Он добавляет, что пробудет в Хельсинки совсем недолго и продолжит свое путешествие в начале октября - куда именно, в тексте не говорится.

Финляндия закрыла свою восточную границу для туристов, путешествующих в пятницу вечером. Люди из России по-прежнему могут приезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам, на учебу и по гуманитарным причинам.