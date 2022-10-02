Врач объясняет, в каких случаях вино полезно

В интервью Светланы Перес прозвучало объяснение по поводу того, в каких случаях вино может приносить пользу.

„Вино содержит полезные вещества, но пользу приносит лишь в случае, если оно качественное, натуральное, а человек пьет его в минимальных количествах“, — сказала эксперт, беседуя с „Доктором Питер“.

По словам Перес, вино отличается содержанием антиоксидантов, альдегидов, сложных эфиров. Его прием может способствовать повышению тонуса, давать эффект антибиотиков.

„Бокал красного сухого вина может быть полезен при расстройстве желудка и анемии, истощении и упадке сил, простуде (если сделать из вина глинтвейн). Белое в сочетании с минеральной водой рекомендуют при атеросклерозе, для укрепления артерий, болезнях желудка“, – перечислила медик.

В то же время, сказала Перес, употребление вина даже в позволительных дозах может давать побочные эффекты. В частности, присутствующий в нем танин способен вызывать сильные головные боли. У некоторых людей возможны аллергические реакции.