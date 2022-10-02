Отравление и миграция: Тамара Глоба напугала астропрогнозом на октябрь

Тамара Глоба поделилась, что октябрь традиционно считается благополучным, однако в этом году все иначе. Последствия текущих событий будут эхом отзываться в ближайшие девять месяцев.

„Споры идут вокруг властей, авторитетов, общественной жизни. Остро встают семейные вопросы и вопросы обучения, переездов, перемещения. Это время миграции, поисков, метаний. В первой декаде октября возникнут события слома старых структур, проблемы из-за устаревшей техники, аварийная опасность для перемещений. События затронут от 1 до 12 октября. Важное время — 15, 16 октября, когда критические события проявятся очень сильно. Третий цикл — время частичного затмения солнца, которое затронет все общественные вопросы. Коснется семьи и военного дела. В первой половине октября опасности от взрывов, бурь, газов. И, как следствие, после этого начнутся опасности, которые коснутся отравления воздуха, воды“, — говорит астролог на личном YouTube-канале.

Глоба добавила, что с конца октября и до конца года хлынет новая волна миграции. „Огромная роль принадлежит дипломатам, а также переговорным процессам, которые дадут возможность мирного урегулирования“, — считает она.

Овен

Представители знака Овен столкнутся со многими спорными вопросами. Решить проблемы помогут члены семьи, а также старые друзья. В первой половине октября будет укрепляться материальное положение, а во второй —придется пережить потери, в третьей декаде нельзя идти на провокации. Тем не менее, на протяжении всего месяца Овны будут под зашитой. Астролог видит также суету из-за переездов.

Тельцы

Тельцы проведут много времени с детьми. В первой половине октября их ждет успех, но в конце месяца возникнут трудности в семейных делах. Стоит уделить особое внимание здоровью. События откроют для Тельцов новые перспективы. Так, например, в конце октября появятся возможности, связанные с друзьями и личными планами.

Близнецы