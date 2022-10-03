Топ-менеджера Apple уволили за неудачную шутку в TikTok

Блогер спросил Блевинса про его Mercedes-Benz SLR McLaren: кем Тони работает, что может позволить такой дорогой автомобиль. Блевинс решил ответить цитатой из фильма „Артур“ 1981 года: „Люблю дорогие машины, играю в гольф и ласкаю большегрудых дам, но в выходные и праздничные дни отдыхаю“.

В оригинале фраза звучала иначе: „Гоняю на авто, играю в теннис и ласкаю дам, но в выходные сам себе начальник“, — говорил главный герой фильма.

HR-отдел Apple посчитал, что такие комментарии непозволительны, учитывая, что компания выступает за гендерное равноправие и разнообразие. Операционный директор Apple Джефф Уильямс в итоге уволил Блевинса.

В Apple Тони Блевинс проработал 22 года. Он отвечал за сделки с крупными партнёрами и договаривался о выгодных ценах на критически важные компоненты. Издание WSJ называет его должность „главным по экономии“.

Блевинс подтвердил своё увольнение и извинился перед всеми, кого могла задеть его неудачная шутка. Бывшие сотрудники отмечают, что „найти ему замену будет очень трудно, а рост прибыльности и доступ к новым для рынка технологиям — это во многом заслуга Тони“. Пока управлять командой Блевинса будет Джефф Уильямс.