Юмор
04.10.2022, 09:33

ВИДЕО | „Сидя у розетки со свечою, прошлые денёчки помянуть“: лидер группы AveNue посвятил новую песню премьер-министру

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Владимир Чердаков
Владимир Чердаков
ФОТО: Jaanus Lensment | Ekspress Meedia

Лидер нарвской группы AveNue Владимир Чердаков записал очередную песню, посвятив ее, на этот раз, премьер-министру Кае Каллас и ее интервью о зарплатах государственных служащих.

„Выдержка из интервью премьер-министра: „ ... например, когда во время коронавируса зарплаты высших государственных служащих уменьшились, однако ни у кого другого зарплаты не уменьшились“.

Тут, вероятно речь о какой-то другой стране, или нет? Если у человека не было вообще работы, то, конечно его зарплата не уменьшилась, её вовсе не стало“, - написал Чердаков на своей странице в Facebook.

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