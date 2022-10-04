ВИДЕО | „Сидя у розетки со свечою, прошлые денёчки помянуть“: лидер группы AveNue посвятил новую песню премьер-министру

„Выдержка из интервью премьер-министра: „ ... например, когда во время коронавируса зарплаты высших государственных служащих уменьшились, однако ни у кого другого зарплаты не уменьшились“.

Тут, вероятно речь о какой-то другой стране, или нет? Если у человека не было вообще работы, то, конечно его зарплата не уменьшилась, её вовсе не стало“, - написал Чердаков на своей странице в Facebook.