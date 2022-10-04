„Миссис Крым — 2022“ оштрафовали на 40 тысяч рублей за песню „Червона калина“, ее подруга получила 10 суток ареста. Женщины извинились на камеру(6)
„Миссис Крым — 2022“ Ольга Валеева оштрафована судом на 40 тысяч рублей за исполнение песни „Червона калина“. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на РИА Новости.
Подруга Валеевой, вместе с которой они исполняли песню, получила 10 суток ареста. Как уточняет Life, наказание для Валеевой было менее строгим, так как у нее есть несовершеннолетние дети.
Женщин признали виновными в совершении административных правонарушений по двум статьям — о дискредитации Вооруженных сил РФ (20.3.3 КоАП РФ) и о пропаганде символики экстремистских организаций (20.3 КоАП РФ).
В телеграм-канале МВД Крыма также появилась видеозапись, где женщины приносят извинения за исполнение песни.
Валеева и ее подруга исполняли песню „Червона калина“, сидя на балконе — соответствующее видео они выложили в инстаграм, где оно привлекло широкое внимание. Сама Валеева заявляла, что песня исполнялась без какого-либо умысла.
Песня „Червона калина“ после российского вторжения стала одним из символов Украины. Ее исполняли многие украинские артисты, а также группа Pink Floyd. Российские государственные СМИ пишут, что песня „считается гимном украинских националистических формирований, в том числе запрещенных в РФ“.