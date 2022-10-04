Алла Пугачева ответила на нападки критиков, назвав их рабами

Алла Пугачева, не выбирая выражений, написала, что всегда терпеть не могла тех, кто ненавидит ее сейчас. „Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами“.

18 сентября Алла Пугачева опубликовала в соцсетях обращение к Минюсту РФ с просьбой признать ее иноагентом. Она заявила, что солидарна со своим мужем, „честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России“.

Максима Галкина признали иноагентом 16 сентября. Причинами стали финансирование с Украины и осуществление при этом политической деятельности. Позже, комментируя решение Минюста, он заявил, что украинских денег не получает и политикой не занимается — только сатирой на темы, связанные с ней.

В конце сентября певицу с детьми якобы видели в аэропорту Внуково, откуда они, предположительно, улетели в Израиль.