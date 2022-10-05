Вечеринка на „Вилле“ была бы еще более эксклюзивной! Зевакин раскрыл самого важного гостя, который не смог приехать на запуск проекта

Сам глава государства не смог присутствовать на вечеринке, но Зевакина и его друга Робина Валтинга ждал другой сюрприз. Карис отправил письмо молодым людям. „Он даже вежливо ответил, что президент благодарит его за приглашение, но, к сожалению, он не сможет присутствовать. Было бы очень круто, если бы он смог присутствовать“, - признался Зевакин в прямом эфире Kroonika.