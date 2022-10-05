Вечеринка на „Вилле“ была бы еще более эксклюзивной! Зевакин раскрыл самого важного гостя, который не смог приехать на запуск проекта(3)
Вечеринка по случаю открытия нового реалити-шоу „Вилла“ в Vaba Lava в воскресенье вечером стала одним из самых эксклюзивных событий этого года. Андрей Зевакин, побывавший на прямой трансляции Kroonika признался, что, например, президент Алар Карис тоже был приглашен.
Сам глава государства не смог присутствовать на вечеринке, но Зевакина и его друга Робина Валтинга ждал другой сюрприз. Карис отправил письмо молодым людям. „Он даже вежливо ответил, что президент благодарит его за приглашение, но, к сожалению, он не сможет присутствовать. Было бы очень круто, если бы он смог присутствовать“, - признался Зевакин в прямом эфире Kroonika.
Ан-Марлен, сопродюсер тематической песни „Виллы“, присоединилась к интервью с Зевакиным. Вместе они также рассказали о том, почему Зевакин сначала не хотел раскрывать, что он был в Италии с певицей.
Интервью Зевакина с Ан-Марлен смотрите здесь:
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