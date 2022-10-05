05.10.2022, 10:57
Бывший знаток „Что? Где? Когда?“ сделал памятку-мем для убегающих от мобилизации(1)
ФОТО: | Facebook
Бывший знаток интеллектуальной игры „Что? Где? Когда?“ Роман Оркодашвили выложил на свой странице в Facebook памятку-мем для убегающих от мобилизации мужчин в России. Выбор, как говорится, за ними!
Оркодашвили взял за основу известный мем, где мужчина, идя рядом с женщиной, оглядывается вслед проходящей девушке.
Роман Оркодашвили играл в „Что? Где? Когда?“ с 1998-1999 годов, на телевидении - с 2006 года. Трехкратный чемпион страны по „Что? Где? Когда?“ на русском, чемпион Азербайджана на азербайджанском языке, чемпион страны по „Своей игре“, бронзовый призер „Кубка наций“ и трехкратный чемпион Южного Кавказа по „Что? Где? Когда?“. Кавалер „Ордена совы“ в Элитарном клубе „Что? Где? Когда?“.