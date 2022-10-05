Меган Маркл и принц Гарри поссорились с Netflix из-за съемок документального сериала

Поводом для этого стало желание пары внести правки в документальный сериал о них после похорон королевы Елизаветы II. Меган Маркл и принц Гарри „не согласны“ с содержанием некоторых серий проекта, который снимается уже два года и, предположительно, содержит разоблачительные подробности о короле Карле III, королеве-консорте Камилле, а также принце и принцессе Уэльских Уильяме и Кейт. Однако в Netflix хотят сохранить контент. Более того, в компании настаивают, что сериал должен быть готов к трансляции уже в декабре — согласно первоначальному плану, первая серия должна была выйти 9 ноября.



Как уточняет источник, сами принц Гарри и Меган Маркл полагают, что после смерти королевы Елизаветы II их откровения будут „выглядеть некрасиво“. Однако Netflix отменять проект не планирует.

А вот мемуары принца Гарри, которые должны были выйти также в ноябре, могут и вовсе не увидеть свет — источники утверждают, что герцог Сассекский может отказаться от их выпуска. Срок выхода книги не раз откладывался, а сам принц Гарри не хочет выпускать их „в том виде, в котором они сейчас“. За эти мемуары издательство Penguin Random House выплатило принцу аванс в размере 20 млн долларов.

По сообщениям близких к дворцу источников, после отъезда из Великобритании принц Гарри и Меган Маркл остались не в лучших отношениях с членами королевской семьи. Как сообщалось ранее, сначала принц Гарри поссорился с отцом из-за просьбы не брать с собой Меган Маркл в Балморал, когда стало известно об ухудшении состояния королевы. Предположительно, именно из-за ссоры принц Гарри не успел проститься с бабушкой.

Позже разногласия возникли и по другому вопросу: король Карл III отказался дать детям принца Гарри титулы Их Королевских Высочеств, поскольку они не будут выполнять королевские обязанности. Соответственно, претендовать на положенную членам королевской семьи защиту они также не смогут, что привело принца Гарри и Меган Маркл „в ярость“. При этом Арчи и Лилибет получили титулы принца и принцессы.