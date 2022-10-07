Tопчик
07.10.2022, 21:45

Очередными „иностранными агентами“ в России стали Оксимирон и Дмитрий Глуховский

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Д. Глуховский
Д. Глуховский
ФОТО: Youtube

Министерство юстиции РФ включило писателя Дмитрия Глуховского в реестр „СМИ-иноагентов“, а рэпера Оксимирона — физлиц-иноагентов“.

Кроме этого, в списки попали журналистки Ирина Сторожева и Елена Балтасарова, социолог Искендер Ясавеев, политик Алёна Попова.

Писатель Дмитрий Глуховский после российского вторжения в Украину последовательно высказывался против войны. В июне его объявили в федеральный розыск по уголовному делу о „фейках“ про российскую армию.

Рэпер Оксимирон после начала войны отменил выступления в России, покинул страну и дал несколько концертов в поддержку украинских беженцев. В сентябре вернулся в Россию.

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