07.10.2022, 21:45
Очередными „иностранными агентами“ в России стали Оксимирон и Дмитрий Глуховский(1)
ФОТО: Youtube
Министерство юстиции РФ включило писателя Дмитрия Глуховского в реестр „СМИ-иноагентов“, а рэпера Оксимирона — физлиц-иноагентов“.
Кроме этого, в списки попали журналистки Ирина Сторожева и Елена Балтасарова, социолог Искендер Ясавеев, политик Алёна Попова.
Писатель Дмитрий Глуховский после российского вторжения в Украину последовательно высказывался против войны. В июне его объявили в федеральный розыск по уголовному делу о „фейках“ про российскую армию.
Рэпер Оксимирон после начала войны отменил выступления в России, покинул страну и дал несколько концертов в поддержку украинских беженцев. В сентябре вернулся в Россию.