Очередными „иностранными агентами“ в России стали Оксимирон и Дмитрий Глуховский

Кроме этого, в списки попали журналистки Ирина Сторожева и Елена Балтасарова, социолог Искендер Ясавеев, политик Алёна Попова.

Писатель Дмитрий Глуховский после российского вторжения в Украину последовательно высказывался против войны. В июне его объявили в федеральный розыск по уголовному делу о „фейках“ про российскую армию.

Рэпер Оксимирон после начала войны отменил выступления в России, покинул страну и дал несколько концертов в поддержку украинских беженцев. В сентябре вернулся в Россию.