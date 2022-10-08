ФОТО И ВИДЕО | Барбекю Зеленского! Взрыв на Крымском мосту породил множество мемов

Как вы помните, вчера Владимиру Путину исполнилось 70 лет. То, что происходит на Крымском мосту, — вполне уместный подарок, он же упоминается и в меме, в котором используется знаменитая песня Мэрилин Монро на день рождения Джона Ф. Кеннеди. Его опубликовал секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Конечно, вы также можете сблизиться в триумфальном танцевальном ритме.

Или из уст самого Путина. Раз, два, три!

Свечи на этом праздничном торте очень мощные.

Есть также фотографии, где благодаря фантазии ситуация была образно перевернута.

Куда же исчез мост...

Широкий выбор мемов находится ЗДЕСЬ.

Национальный антитеррористический комитет России (НАК) сообщил, что сегодня утром на автодорожной части Крымского моста взорвался грузовик, в результате чего загорелись топливные баки поезда и частично обрушились две военные линии на автодорожной части моста.

В мае Delfi сообщил о словах Виктора Андрусива, советника министра внутренних дел Украины, который заявил, что судьба моста через Керченский пролив уже решена, и нанесение Украиной удара - лишь вопрос времени.