Доступные продукты для поддержания энергии осенью

Тыквенные семечки. Хорошо помогают от усталости, так как содержат много полезных питательных веществ. К ним относятся высококачественные белки, омега-3 жирные кислоты, витамины B1, B2, B5 и B6 и минералы, такие как марганец, медь, железо, магний и фосфор. Все они поддерживают друг друга в функциях, укрепляют иммунную систему, дают много энергии.



Бананы. Доступный продукт обеспечивает тело калием и углеводами, что дает ему заряд энергии. Бананы также богаты витаминами, минералами и клетчаткой.



Жирная рыба. Сардины и сельдь являются доступной рыбой, богатой омега-3 жирными кислотами, помогающими бороться с воспалением. Сильная вялость, усталость могут вызываться воспаление, имеющимся в организме.



Орехи и семечки. Их потребление помогает справиться с осенней вялостью благодаря сочетанию хороших жиров и белков. Вдобавок они дают витамины и минералы.