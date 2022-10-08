Доступные продукты для поддержания энергии осенью
Осенью человеческий организм начинает всё острее ощущать недостаток солнечного света и тепла. В результате его уровень энергии падает – тело стремится меньше двигаться. Между тем, нам необходимо учиться и работать, заниматься повседневными, домашними делами. Где же найти нужный запас энергии? Диетолог Василиса Пономарева сообщила в беседе с „МедикФорум“, что „некоторые продукты помогают стать бодрее“.
Тыквенные семечки. Хорошо помогают от усталости, так как содержат много полезных питательных веществ. К ним относятся высококачественные белки, омега-3 жирные кислоты, витамины B1, B2, B5 и B6 и минералы, такие как марганец, медь, железо, магний и фосфор. Все они поддерживают друг друга в функциях, укрепляют иммунную систему, дают много энергии.
Бананы. Доступный продукт обеспечивает тело калием и углеводами, что дает ему заряд энергии. Бананы также богаты витаминами, минералами и клетчаткой.
Жирная рыба. Сардины и сельдь являются доступной рыбой, богатой омега-3 жирными кислотами, помогающими бороться с воспалением. Сильная вялость, усталость могут вызываться воспаление, имеющимся в организме.
Орехи и семечки. Их потребление помогает справиться с осенней вялостью благодаря сочетанию хороших жиров и белков. Вдобавок они дают витамины и минералы.
Темный шоколад. Он содержит теобромин – вещество, которое обеспечивает прилив энергии.
Яйца. Один из лучших доступных продуктов для поддержания энергии, по мнению эксперта. Белок и витамины группы В в составе яиц способствуют хорошему тонусу на протяжении дня.