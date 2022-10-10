Женщина с 12-метровыми ногтями рассказала о своей нелегкой жизни

64-летняя Диана Армстронг начала отращивать ногти в 1997 году. По словам женщины, до этого момента ее 16-летняя дочь делала ей маникюр каждые выходные, но после очередного приступа астмы девочка умерла. После этого Армстронг совсем перестала стричь ногти.

Со временем рекордсменка и вовсе уволилась с работы, чтобы полностью сосредоточиться на отращивании ногтей. Это, помимо известности, принесло ей немало проблем. Например, Армстронг пришлось отказаться от вождения машины, поскольку ее ногти не помещаются в автомобиль. Ей трудно застегивать и расстегивать молнии, а в общественном туалете она может зайти только в самую просторную кабинку.

Армстронг пожаловалась, что на покраску ногтей уходит не менее четырех часов и 15 флаконов лака. Иногда ей все же приходится подпиливать кончики ногтей, и для этого требуется помощь столяра. „Думаю, дочь гордилась бы мной, потому что она последняя, кто делал мне маникюр. Вот о ком я думаю, когда отращиваю ногти, так это о своей дочери“, — объяснила Армстронг.