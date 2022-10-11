Бригитте Сюзанне Хунт призналась, что нашла любовь на съемках „Холостячки“: я так влюблена

„Я так влюблена, разве это незаметно?!“ - улыбается Хунт перед ведущей Катри Теллер в передаче „Студия“. „Когда мы смотрим шоу вместе с победителем, нам так весело“, - говорит Хунт, радуясь оттого, что в данный момент находится в счастливых отношениях. „Досадно то, что я не могу выйти с победителем, мы должны быть дома“, - говорит она.

„Холостячка“ - новое телешоу канала TV3 этой осенью, в котором блогер Бригитте Сюзанне Хунт встречается с 11 мужчинами, чтобы найти себе возлюбленного. В каждом шоу будет выбывать один молодой человек, а победитель получит право сделать предложение Хунт. Шоу выходит в эфир на канале TV3 каждую пятницу в 20:00.

„Я с нетерпением жду возможности завоевать сердце человека, с которым я смогу бесконечно смеяться и веселиться, а также преодолевать все вместе и быть милой и спокойной - именно такой я являюсь большую часть времени“, - сказала Хунт, героиня „Холостячки“, во время кастинга.

Хунт добавила, что ей уже предлагали участвовать в шоу, но она хотела сосредоточиться на других вещах и не была готова открыться кому-либо. „Сегодня я не нашла никого, кто бы мне действительно подходил, так что официально я - холостячка. Я делаю это перед моими поклонниками и моей семьей, которые уже дали мне все, о чем я когда-либо мечтала. Что произойдет в конце? Я уверена, что получу незабываемые впечатления и новых друзей на всю жизнь“, - объяснила Бригитте перед началом съемок шоу.