ВИДЕО | Семен Слепаков выпустил антивоенную песню, к которой не придерется даже российский суд

Сам Семён связал свою песню с недавней историей из Тюмени. Там суд прекратил дело против Алисы Климентовой, которая написала на площади „Нет в***е“. Девушку хотели было привлечь за дискредитацию армии, но она сумела доказать, что имела в виду „Нет вобле“, поскольку „испытывает неприязнь к данному виду рыб“.

В результате Алису отпустили — и даже вернули мелок, которым она нанесла надпись. Семён Слепаков же, узнав об этом, тоже решил высказаться о своём отношении к рыбе:

„Еще эта тварь, челюстями орудуя прочными,Питается малоподвижным беспозвоночными,Существенно сокращая их популяцию,Иными словами, уничтожая как нацию.Короче, от этой воблы всё зло на планете.Рушатся семьи, страдают невинные дети“.

Кажется, „вобла“ в России стала идеальным эвфемизмом слова „война“.