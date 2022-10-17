ФОТО И ВИДЕО | Во втором выпуске „Танцев со звездами“ Юри Ратас показал зажигательную самбу

В этом выпуске шоу женщины танцевали медленный фокстрот, а мужчины - самбу. Каждая звезда танца выбрала для исполнения песню из эстонской музыки.

Телезрители могли голосовать за своего фаворита, тем самым поддержав покупку мобильного компьютерного томографа для Эстонского онкологического общества. Бывший премьер-министр Юри Ратас вместе со своей партнершей Кристиной Тармет исполнил зажигательный танец, который вывел их на первое место в голосовании!

В следующий раунд вышли Биргит Саррап и Марко Кийгаян, Улле Лихтфельдт и Марко Мехине, Юри Ратас и Кристина Тармет, villemdrillem и Грета Корью, Бригитте Сюзанне Хунт и Роберт Вескус, Руслан Трочинский и Анабель Аунвер, Юссь Хаасма и Керстин Круузе.