Эстонские модели завоевали престижные титулы на конкурсах красоты в Болгарии

В Болгарии завершились три конкурса красоты. На этих конкурсах Эстонию представляли модели из агентства Angel Models Agency. На конкурсе Mrs Europe 2022 Эстонию представляла Анна Микконен. По итогам конкурса Анна была удостоена титула третей вице-миссис Mrs Europe 2022 III. Победительницей стала представительница Бенилюкс.

На конкурсе Super Model Universe 2022 участница от Эстонии Анастасия Ромашко стала второй вице-мисс и завоевала титул Super Model Universe 2022 II. на этом конкурсе победительница модель из Нидерландов.

Третий конкурс, который прошел в Болгарии, на прошлой неделе стал конкурс Woman of Universe 2022, на котором победила красавица из Перу. Евгения Судникович, которая представляла страну на этом конкурсе, получила титул Woman of the Universe Top Europe.

По словам обладательницы титула Mrs Europe 2022 III Анны Микконен, все участницы конкурсов были достойны самых высоких титулов. „Принимаю участие в конкурсах красоты не первый раз, но каждый раз выходя на подиум чувствуешь волнение и азарт. Подготовка к конкурсам красоты довольно сложный процесс, это и составление образов на разные туры, подготовка стилизованного национального костюма, тренировка походки, умение держаться перед камерой. Каждый получаю от конкурсов много заряда бодрости и уверенности, что именно женщины помогут сохранить этот мир для наших детей“, - поделилась впечатлениями Анна и поздравила всех участниц с достойным результатом.

Для Евгении и Анастасии это был первый международный конкурс красоты. Обе девушки выступили более чем достойно, смогли справиться с волнением и показать себя с наилучшей стороны.

„Очень довольна результатом. Получить титул второй вице-мисс - большая честь для меня“, - поделилась впечатлениями Анастасия Ромашко.

Евгения Судникович добавила, что помимо титула у нее теперь много надежных друзей по всему миру. „Не бойтесь участвовать в конкурсах красоты, это незабываемый опыт, который помогает поверить в себя и делает человека сильнее“, - сказала она.