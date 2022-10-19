Телеведущая Реэт Линна собирает теплые вязаные вещи для отправки в Украину: в кампании может поучаствовать любой желающий

„Идея пришла мне в голову, когда собирали форму для солдат. Вначале я думала, что им обязательно понадобятся шерстяные носки и перчатки. „Слава Украине“, с которой я связалась, сказала, что у солдат есть свои вещи, и они не могут воспользоваться тем, что мы соберем, поэтому мы должны думать об украинском народе“, - сказал Реэт.