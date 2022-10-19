Телеведущая Реэт Линна собирает теплые вязаные вещи для отправки в Украину: в кампании может поучаствовать любой желающий(5)
Сегодня утром в эфире телеканала Terevisioon ведущая Реэт Линна рассказала о кампании по сбору шерстяных вязаных вещей для жителей Украины „С теплым сердцем в Украину“, пишет Kroonika.
„Идея пришла мне в голову, когда собирали форму для солдат. Вначале я думала, что им обязательно понадобятся шерстяные носки и перчатки. „Слава Украине“, с которой я связалась, сказала, что у солдат есть свои вещи, и они не могут воспользоваться тем, что мы соберем, поэтому мы должны думать об украинском народе“, - сказал Реэт.
Вместе со „Славой Украины“ Линна собирает шерстяные вязаные вещи. „Подойдут носки, перчатки, шапки, шарфы, жилеты, свитера и большие шали“.
„Ни в коем случае это не должна быть акриловая или искусственная пряжа, потому что в условиях, в которых живут украинцы, они добавляют холод и сырость“, - объяснила Линна.
Собранные вещи можно принести к столу вахтера Дома телевидения (Гонсиори 27) или в центр Т1, где находится склад компании „Слава Украине“ (Петербури теэ 2, Таллинн). Зона погрузки 1 (за центром), грузовой лифт доставит вас на 3-й этаж).