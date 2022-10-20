Юри Ратас после медицинского контроля: последний раз я так интенсивно тренировался 20 лет назад!

„Самым положительным моментом является то, что физически нет никаких серьезных проблем, которые помешали бы танцевать. Если и есть какие-то слабые места, то это мышцы живота и внешние мышцы бедра“, - прокомментировал здоровье Ратаса физиотерапевт Мадис Арумяэ.

От нагрузок политик обильно вспотел. „Это тяжело, но самое главное - это результаты, и я счастлив, что результаты хорошие. Как правило, эти тесты заходят за красную отметку, поэтому трудно не почувствовать небольшую одышку“, - говорит Юри.

В следующее воскресенье на танцпол выйдут семь пар: Биргит Саррап и Марко Кийгаяан, Юлле Лихтфельдт и Марко Мехине, Юри Ратас и Кристина Тармет, villemdrillem и Грета Корью, Бригитте Сюзанне Хунт и Роберт Вескус, Руслан Трочинский и Анабель Аунвер, Юссь Хаасма и Керстин Круузе.

„Танцы со звездами“ - это благотворительное мероприятие, поддерживающее Эстонский союз рака в приобретении мобильного компьютерного томографа.