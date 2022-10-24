24.10.2022, 15:05
Эстонский певец Карл Мадис рассказал, в чем была причина его инсульта(2)
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Карл Мадис, оправившийся после инсульта, страдал от высокого кровяного давления с 1980-х годов, когда приобрел огромную популярность как певец и давал более двухсот концертов в год. Певец также опровергает распространенные слухи о том, что причиной его инсульта мог стать, в частности, четвертый укол вакцины от коронавируса - Карл вообще ее никогда не получал, пишет Kroonika.
„Все в порядке, у меня был легкий испуг, завтра меня выпишут, - сказал Карл в среду на прошлой неделе, в свой последний день пребывания в больнице. - Я уже делаю здесь 10 000 шагов в день, и они разрешили мне кататься на велосипеде (велотренажере - ред.) - пользоваться всеми удобствами, которые у них здесь есть, чтобы передвигаться“.