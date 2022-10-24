Эстонский певец Карл Мадис рассказал, в чем была причина его инсульта

„Все в порядке, у меня был легкий испуг, завтра меня выпишут, - сказал Карл в среду на прошлой неделе, в свой последний день пребывания в больнице. - Я уже делаю здесь 10 000 шагов в день, и они разрешили мне кататься на велосипеде (велотренажере - ред.) - пользоваться всеми удобствами, которые у них здесь есть, чтобы передвигаться“.