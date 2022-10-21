Больше работы — выше риск депрессии

Чем больше часов мы тратим каждую неделю на напряжённую стрессовую работу, тем выше риск развития депрессии, как показало исследование. Если на работу расходуется 90 и более часов в неделю вместо рекомендуемых 40-45, то это намного увеличивает вероятность депрессии. Учёные установили, что этот показатель повышается в три раза.

Более высокий процент людей, тративших на работу слишком много часов, демонстрировал и самые высокие баллы по шкале симптомов депрессии, у них чаще диагностировали умеренную или тяжёлую форму этого психического расстройства, достаточно серьёзную для того, чтобы уже получать профессиональное лечение. Авторы исследования использовали передовые статистические методы для имитации рандомизированного клинического испытания с учётом многих других факторов личной и профессиональной жизни врачей.

Именно врачи попали в сферу внимания учёных, так как у них график работы бывает самым различным. Иногда врачам приходится трудиться, что называется сутками, а в некоторых случаях им выпадает счастье придерживаться 40-часовой рабочей недели. Усталость и депрессия врачей представляет огромную опасность не только для них самих, но для их пациентов.