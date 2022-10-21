22 октября в Таллинне пройдут два концерта объединения комиков Tallinn Stand Up!

Tallinn Stand Up уже 6 лет создает качественную комедию на русском языке во всех больших городах стран Балтии и за её пределами. В активе объединения — сотни открытых микрофонов и больших концертов, а также выступления на одной сцене со звездами стендапа первой величины. Уже год как объединение проводит стендап вечера в таких эстонских городах как Нарва, Таллинн и Тарту и собрало за это время вокруг себя множество счастливых почитателей качественной комедии. С появлением Tallinn Stand Up в Эстонии наконец есть место для русскоязычного юмора, куда люди могут сходить расслабиться, получить заряд позитивных эмоций и убежать от рутины. В этот раз на Таллинской сцене соберется самый мощный состав комиков из Латвии: Антон Герасимов, Александр Марголин, Алёна Борисова, Денис Иванов, Александр Гузенко и Валтерс Гравиньш. На разогреве выступит начинающий и многообещающий Алексей Петров.