Продукты, вызывающие усталость и сонливость

Медик заметила, что после блюда с большой порцией мяса человек может почувствовать, как энергия покидает его и возрастает вялость, слабость. Это связано с тем, что мясо является „сложным“ для пищеварения продуктом, требует для своего усвоения немало энергии.

Кроме того, вызывать усталость и сонливость могут продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов – сладости, изделия из белой муки. По словам Соломатиной, углеводы из такой пищи всасываются очень быстро, что вызывает резкий скачок уровня сахара в крови. Но, достигнув своего пика, он начинает так же быстро снижаться, и это вызывает упадок сил.

Врач подчеркнула, что особенно вредно есть сладкое и мучное натощак – в этом случае перепад уровня сахара в крови окажется сразу очень существенным и резким. Завтрак, содержащий сладости, не рекомендуется тем, кому предстоит сдача экзаменов или работа, требующая активности, креативности, умственных усилий – вместо энергии человек будет ощущать апатию, „мозговой туман“, потерю тонуса.