24.10.2022, 10:50
После покушения Салман Рушди ослеп на один глаз
ФОТО: | REUTERS
75-летний писатель Салман Рушди перестал видеть одним глазом после того, как в августе на него напали с ножом на лекции в США. Об этом в интервью испанской газете El Pais сообщил агент писателя Эндрю Уайли. Кроме того, по его словам, одна рука Рушди утратила подвижность.
Литературный агент не стал раскрывать, где находится Салман Рушди. „Он будет жить… Это самое главное“, — добавил Уайли.
На Салмана Рушди напали 12 августа перед выступлением в штате Нью-Йорк. Нападавший ранил его в печень, а также повредил нервы в руке и глазу, из-за чего возникли опасения, что писатель может перестать видеть травмированным глазом. 24-летний Хади Матар, которого задержали после нападения, отказался признать вину.