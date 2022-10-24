После покушения Салман Рушди ослеп на один глаз

75-летний писатель Салман Рушди перестал видеть одним глазом после того, как в августе на него напали с ножом на лекции в США. Об этом в интервью испанской газете El Pais сообщил агент писателя Эндрю Уайли. Кроме того, по его словам, одна рука Рушди утратила подвижность.