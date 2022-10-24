ВИДЕО | Экоактивисты опять напали на картину — на этот раз Клода Моне

„Люди голодают, люди замерзают, люди умирают — мы находимся в климатической катастрофе, а все, чего вы боитесь — томатный суп или картофельное пюре на картинах“, — заявила одна из активисток. Активистов задержали.

Картина „Стога сена“ (1890) — одна из знаменитой серии картин Моне (всего в нее входит 31 работа) — ранее была продана на аукционе за 110 миллионов долларов. Как сообщили в музее, картина от действий активистов не пострадала: она находилась за защитным стеклом, как и в предыдущем случае атаки на другое полотно. Ранее активистки из организации „Just Stop Oil“ облили томатным супом знаменитую картину Ван Гога „Подсолнухи“ в лондонской Национальной галерее.