4 знака Зодиака, которым нужно быть осторожными в коридоре затмений с 25 октября
Коридор затмений — короткий период между затмениями Солнца и Луны, когда их влияние на Землю и ее жителей особенно ощутимо. Этой осенью мы столкнемся с данным астрологическим событием уже 25 октября, а ощущать его последствия будем до 8 ноября, — утверждает Woman.
В этот раз солнечное затмение произошло в знаке Весов. Так как Солнце — активная и сильнейшая по влиянию на нас звезда, ее затмение приведет к трансформации и неожиданным событиям, которые будут вынуждать нас действовать резко и принимать непростые решения.
Некоторым знакам этот коридор затмений дастся особенно тяжело. Положение Весов и Овнов — сестринское, что положительно влияет на 90% представителей огненных и воздушных стихий. Однако есть 4 знака, которым стоит осторожно вести себя в период с 25 октября по 8 ноября.
Рак
Раки будут чувствовать себя особенно подавленно. Под напором воинственного Овна им будет казаться, что все дела идут насмарку, однако это не совсем так. Безусловно, ваше эмоциональное напряжение сейчас на пике, но это не повод сдаваться. У вас есть свойство бросать все на половине пути, что в этот раз может обернуться роковой ошибкой. Помните: лучше двигаться к цели мелкими шагами, нежели стоять на месте и ждать катастрофы. Уделите внимание своей семье и работе, оставив все опасения „за бортом“. К сожалению, сейчас от вас ничего не зависит.
Телец
В жизни Тельцов наступила пауза: они не знают, куда им двигаться дальше. Работа может наскучить, рутина обременять больше обычного, а любимый человек — раздражать. Тельцы, лучшим решением для вас сейчас будет абстрагироваться. Представители данного знака знают, что, когда они не в духе, страдают все окружающие. В последнее время у вас и без этого напряженные отношения с близкими: не стоит портить их окончательно из-за обычной смены настроения. Займитесь йогой или хотя бы делайте дыхательную гимнастику: это поможет вам отвлечься и выпустить негатив без урона для других.
Рыбы
Рыбы хоть и соседний знак для Овна, но никаких привилегий за этим не стоит. Более того, любое положение в Овне — будь то коридор затмений или ретроградный Меркурий — является для Рыб разрушительным. У представителей данного знака зодиака есть свойство копить эмоции в себе до последнего, пока они не начнут разрушать их изнутри. И в этот пик есть два варианта развития событий: либо Рыбы продолжат копить негатив в себе, либо просто взорвутся в самый неподходящий момент. Коридор затмений Весов и Овна — опасный момент, который может на это спровоцировать. Жестокость, которая совершенно не свойственна Рыбам, примет самую ужасающую форму. И тогда под горячую руку попадут все — особенно близкие. В такое тяжелое время самоотверженным Рыбам стоит хотя бы раз побыть эгоистами: потратиться на долгожданную „хотелку“, сходить с друзьями на вечеринку или просто взять выходной. Поверьте, вам это пойдет на пользу.
Дева
2022 год явно испытывает Дев на прочность. И сейчас это особенно заметно — ваш источник сил на исходе. В ноябре вам будет необходима эмоциональная и особенно физическая встряска. Стоит прислушаться к своим внутренним желаниям и не отказывать им, при этом не забывая, что некоторые из них могут быть продиктованы ленью. Ваша душа требует праздника — это поможет получить долгожданный отдых, для которого подойдет начало месяца. У вас идет отчаянная борьба на личном фронте: период коридора затмений поможет вам разобраться с этим, только если вы не будете откладывать важное решение касательно партнера на потом.
Напоминаем, что мнение астрологов может не совпасть с реальностью как в настоящем, так и в будущем.