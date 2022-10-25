4 знака Зодиака, которым нужно быть осторожными в коридоре затмений с 25 октября

В этот раз солнечное затмение произошло в знаке Весов. Так как Солнце — активная и сильнейшая по влиянию на нас звезда, ее затмение приведет к трансформации и неожиданным событиям, которые будут вынуждать нас действовать резко и принимать непростые решения.

Некоторым знакам этот коридор затмений дастся особенно тяжело. Положение Весов и Овнов — сестринское, что положительно влияет на 90% представителей огненных и воздушных стихий. Однако есть 4 знака, которым стоит осторожно вести себя в период с 25 октября по 8 ноября.

Рак

Раки будут чувствовать себя особенно подавленно. Под напором воинственного Овна им будет казаться, что все дела идут насмарку, однако это не совсем так. Безусловно, ваше эмоциональное напряжение сейчас на пике, но это не повод сдаваться. У вас есть свойство бросать все на половине пути, что в этот раз может обернуться роковой ошибкой. Помните: лучше двигаться к цели мелкими шагами, нежели стоять на месте и ждать катастрофы. Уделите внимание своей семье и работе, оставив все опасения „за бортом“. К сожалению, сейчас от вас ничего не зависит.

Телец

В жизни Тельцов наступила пауза: они не знают, куда им двигаться дальше. Работа может наскучить, рутина обременять больше обычного, а любимый человек — раздражать. Тельцы, лучшим решением для вас сейчас будет абстрагироваться. Представители данного знака знают, что, когда они не в духе, страдают все окружающие. В последнее время у вас и без этого напряженные отношения с близкими: не стоит портить их окончательно из-за обычной смены настроения. Займитесь йогой или хотя бы делайте дыхательную гимнастику: это поможет вам отвлечься и выпустить негатив без урона для других.

Рыбы