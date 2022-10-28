ТОП-5 знаков Зодиака, жизнь с которыми — сущее испытание

Зачастую звёзды наделяют нас не только какими-то личностными качествами, но и особым темпераментом. Распространено мнение, что самые невыносимые — представители огненных знаков зодиака. Но не они одни не умеют контролировать эмоции и максимально усложняют жизнь близким.

Овен

Возглавляет список худших и одновременно лучших родственников и вторых половинок знак зодиака Овен. С одной стороны, эти представители огненной стихии отзывчивые и добрые, ставят семью на первое место и всегда готовы постоять за дорогих сердцу людей. С другой стороны, огонь добавляет им импульсивности. Овен часто сначала делает, а потом уже только думает о последствиях. Для него важно поймать нужный момент, а не смотреть на общую перспективу, что нередко и становится причиной ссор, конфликтов и недопонимания между ним и окружающими. Ещё одна не слишком приятная для близких Овна черта — его желание командовать. Особенно лидерство обостряется, когда люди этого знака зодиака испытывают стресс или какие-то проблемы.

Скорпион

Конечно, рождённые под знаком зодиака Скорпион тоже в топе тех, кто треплет нервы родне. У них много хороших качеств, таких как трудолюбие, преданность и верность партнёру, харизма и обаяние. Однако члены семьи этих представителей стихии Воды знают всю изнанку и не всегда довольны ею. Иногда Скорпионы слишком загадочны и намеренно заставляют проявлять к себе повышенное внимание. В плохом настроении они достаточно опасны для окружающих. Однако, в отличие от огненных знаков зодиака, Скорпионы проявляют ярость не открыто, а посредством манипуляций. Таких людей легко обидеть, что может привести к продолжительному конфликту.

Лев