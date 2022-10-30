3 самых опасных дня в ноябре 2022 года с точки зрения астрологов

8 ноября — самый опасный день ноября

8 число с легкостью можно назвать самым опасным днем ноября. Все дело в том, что в этот день нас ожидает не одно, а сразу два опаснейших астрологических события. Первое — полное затмение Луны в Знаке Тельца. В этот день нельзя долгое время пребывать в одиночестве, так как это может обернуться для вас большими неприятностями. Если кто-то из близких или друзей попросит вас о помощи. В этот день этому человеку лучше не отказывать. Так вы сможете улучшить свою карму.

В этот день из-за затмения Вселенная может потребовать от нас с вами возвращения долгов. Если вы совершали какие-то ошибки в прошлом, то 8 ноября придется за них расплачиваться. Именно поэтому нужно стараться совершать больше добрых дел, чтобы минимизировать вероятность фиаско в делах или в любви. Ещё в этот день нужно избавляться от обид, просить прощения, а также даровать его другим.

Существенно усугубит ситуацию соединение Солнца и Меркурия. Данный аспект между двумя этими объектами происходит почти каждый месяц, но в этот раз он совсем не к месту. И без того плохой день может стать еще более непредсказуемым. Чтобы не потерять контроль над ситуацией, вам стоит быть чуточку сдержаннее в этот день и не торопиться с принятием решений.

16 ноября — переход Венеры в Знак Стрельца

До 9 декабря многие из нас будут склонны к риску и авантюрам. Особенно опасным это будет для тех, кто вынужден 16 числа заниматься финансовыми делами, совершать покупки, принимать судьбоносные решения. Венера сделает так, что многие люди попросту перестанут заботиться о безопасности. Безответственный подход будет недопустим, особенно в сфере здоровья. Это худший день для занятий экстремальными видами спорта, для экспериментов со здоровьем. Желательно в этот день не употреблять горячительных напитков и не пить таблеток без наставлений и рекомендаций врача.

21 ноября — соединение Меркурия и Венеры

Меркурий и Венера в соединении друг с другом порождают очень мощные отрицательные выбросы энергии. Это будет день, когда многим из нас начнут в голову приходить мысли о мести. Старайтесь не вспоминать старых обид, если не хотите испортить себе или своим близким настроение. Не заводите разговоров о том, что было раньше. Попробуйте сфокусироваться на чем-то позитивном.