4 опасные ошибки, которые хозяева допускают в кормлении кошек

Ошибка №1. Перекармливать кошку

В обычной жизни кошки не склонны к перееданию: они питаются дробно, то есть небольшими порциями до 10–15 раз в день — все зависит от индивидуальных особенностей. Связано это с тем, что в природе кошачьи охотятся по несколько раз в сутки и соответственно после каждой удачной вылазки устраивают „трапезу“.

Однако некоторые владельцы, если их любимый кот не оставляет после „обеда“ пустую миску, пытаются его „докормить“. Это может вызвать проблемы: как минимум — вздутие живота и постоянную отрыжку, а как максимум — набор веса.

Еще один случай, когда кошка может переедать — после стерилизации. Метаболизм замедляется, половая активность снижается — сам организм начинает требовать меньше калорий. Вот почему в таком случае важно перевести питомца на специальный корм для стерилизованных и кастрированных животных. Правильно подобранный рацион обеспечит кошку необходимым набором питательных веществ, а также станет профилактикой развития ожирения и мочекаменной болезни.

Ошибка №2. Смешивать промышленный корм с натуральной пищей

Для поддержания активной здоровой жизни любому питомцу необходим сбалансированный рацион. Кошка должна получать достаточное количество животного белка и растительной пищи. В ситуации, когда хозяин привык смешивать промышленный корм с „натуралкой“ — соблюсти баланс БЖУ крайне сложно.

Далеко не все владельцы будут составлять таблицы, чтобы подсчитывать дневную норму необходимых элементов и энергетические потребности питомца. При этом, к примеру, большое количество мяса может нарушить соотношение кальция к фосфору и привести к потере фосфора костной тканью, а недостаток белка — к воспалению ЖКТ.

Чтобы не высчитывать баланс питательных веществ самостоятельно, удобнее выбирать для кошки полнорационные корма суперпремиального качества. Они разработаны ветеринарными врачами-диетологами и уже содержат все необходимое для здоровья питомца. А широкий выбор вкусов позволит угодить даже самой привередливой кошке.