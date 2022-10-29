4 опасные ошибки, которые хозяева допускают в кормлении кошек(1)
Перекорм, еда со стола, смешивание готового корма и натуральной пищи — многие владельцы домашних животных часто по незнанию совершают одни и те же ошибки. Важно лишь вовремя это понять и исправить. Mail.ru рассказывает о самых распространенных ошибках при кормлении кошек и подсказывает, как их избегать.
Ошибка №1. Перекармливать кошку
В обычной жизни кошки не склонны к перееданию: они питаются дробно, то есть небольшими порциями до 10–15 раз в день — все зависит от индивидуальных особенностей. Связано это с тем, что в природе кошачьи охотятся по несколько раз в сутки и соответственно после каждой удачной вылазки устраивают „трапезу“.
Однако некоторые владельцы, если их любимый кот не оставляет после „обеда“ пустую миску, пытаются его „докормить“. Это может вызвать проблемы: как минимум — вздутие живота и постоянную отрыжку, а как максимум — набор веса.
Еще один случай, когда кошка может переедать — после стерилизации. Метаболизм замедляется, половая активность снижается — сам организм начинает требовать меньше калорий. Вот почему в таком случае важно перевести питомца на специальный корм для стерилизованных и кастрированных животных. Правильно подобранный рацион обеспечит кошку необходимым набором питательных веществ, а также станет профилактикой развития ожирения и мочекаменной болезни.
Ошибка №2. Смешивать промышленный корм с натуральной пищей
Для поддержания активной здоровой жизни любому питомцу необходим сбалансированный рацион. Кошка должна получать достаточное количество животного белка и растительной пищи. В ситуации, когда хозяин привык смешивать промышленный корм с „натуралкой“ — соблюсти баланс БЖУ крайне сложно.
Далеко не все владельцы будут составлять таблицы, чтобы подсчитывать дневную норму необходимых элементов и энергетические потребности питомца. При этом, к примеру, большое количество мяса может нарушить соотношение кальция к фосфору и привести к потере фосфора костной тканью, а недостаток белка — к воспалению ЖКТ.
Чтобы не высчитывать баланс питательных веществ самостоятельно, удобнее выбирать для кошки полнорационные корма суперпремиального качества. Они разработаны ветеринарными врачами-диетологами и уже содержат все необходимое для здоровья питомца. А широкий выбор вкусов позволит угодить даже самой привередливой кошке.
Ошибка №3. Кормить едой со стола
Владельцы, которые ради „безотходного производства“ скармливают питомцам остатки еды со стола или просто хотят побаловать любимого кота — головная боль большинства ветеринаров. Мало того, что в еде со стола нет ничего полезного, она может спровоцировать расстройства пищеварения и привести к заболеваниям органов ЖКТ.
Ошибка №4. Не следить за соблюдением водного баланса
В отличие от собак, кошки по своей природе пьют мало и большую часть влаги получают через пищу. Внешне вряд ли можно догадаться, что кошка испытывает недостаток влаги в организме, поэтому задача хозяина — следить за соблюдением водного баланса:
Наблюдайте, как часто кошка пьет.
Поставьте миски со свежей водой в нескольких частях квартиры. Одному питомцу требуется как минимум две миски, двум — три и так далее.
Добавьте в рацион кошки влажный корм. Он тоже поможет поддержать водный баланс вашего питомца.
Помните: недостаток влаги в организме особенно критичен как для питомцев с проблемами мочевыделительной системы, так и для здоровых кошек в летний период.