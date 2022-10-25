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25.10.2022, 12:57

ВИДЕО | Лидер голосования! В „Танцах со звездами“ Юри Ратас смог исполнить акробатические трюки

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Tantsud tähtedega 2022
Tantsud tähtedega 2022
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Шоу „Танцы со звездами“ на канале TV3 вовсю набирает обороты, и по итогам двух выпусков бывший премьер-министр Юри Ратас вместе со своей танцевальной партнершей Кристиной Тармет лидирует в зрительском голосовании. Уже после телеэфира Ратас поделился видео с зажигательным ча-ча-ча в своем аккаунте в Instagram.

„Переживаний в последнем шоу хватило - никогда бы не подумал, что помимо танцевальных па я еще и научусь различным акробатическим трюкам. Обязательно поделитесь своими впечатлениями, как вам понравились вчерашние „Танцы со звездами“? Я хотел бы искренне поблагодарить всех, кто присоединился к нам! Спасибо жюри за вчерашние оценки и зрителям, которые голосовали за нас! Благодаря всем вам, мы вернемся на следующей неделе с новой программой конкурсных танцев!“, - написал политик в социальной сети.

Что вы думаете о танцевальных способностях Юри Ратаса? Делитесь своим мнением в комментариях!

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