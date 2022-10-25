ВИДЕО | Лидер голосования! В „Танцах со звездами“ Юри Ратас смог исполнить акробатические трюки

„Переживаний в последнем шоу хватило - никогда бы не подумал, что помимо танцевальных па я еще и научусь различным акробатическим трюкам. Обязательно поделитесь своими впечатлениями, как вам понравились вчерашние „Танцы со звездами“? Я хотел бы искренне поблагодарить всех, кто присоединился к нам! Спасибо жюри за вчерашние оценки и зрителям, которые голосовали за нас! Благодаря всем вам, мы вернемся на следующей неделе с новой программой конкурсных танцев!“, - написал политик в социальной сети.