Телефон в руки и вперед! Фото- и видеоконкурс Huawei приглашает побороться за приз в 10 000 долларов

Для участия в конкурсе этого года на тему „Inspire the World“ ожидаются все пользователи устройств Huawei по всему миру - включая Эстонию – для чего необходимо подать заявку до 14 ноября. Чтобы претендовать на призы и главный приз конкурса, необходимо представить свои фото- и видеошедевры.

„Конкурс проводится уже пятый год и на данный момент он привлек более 3 миллионов участников из более чем 170 стран. Мы также приглашаем всех пользователей Huawei, проживающих в Эстонии, представить на конкурс свои работы, чтобы наилучшим образом показать нашу повседневную жизнь, полную творчества, тепла, энергии и оптимизма“, — сказала медиаруководитель Huawei в Эстонии Катрин Яанимяги.



„Преодоление новых рубежей благодаря инновационным технологиям смартфонов — это одно из основных направлений деятельности Huawei. Конкурс Next Image, в свою очередь, дает возможность развивать это направление творчески и наглядно“, — пояснила Яанимяги и добавила, что в этом году компания предложила пользователям несколько новых революционных технологических решений в области смартфонов - таких как недавно выпущенный смартфон nova 10 Pro с двумя фронтальными камерами.



Принимая участие в конкурсе, можно испытать себя в пяти различных категориях фотографий:

- искусство и мода: вдохновляющие моменты самовыражения;

- природа: запечатлеть мгновения на природе и вокруг себя;

- портрет: мысли, скрытые в чертах лица человека;

- спорт: как движение и эмоции сливаются воедино;

- Hello Life: для вдохновляющих, удивительных или эмоциональных моментов из повседневной жизни.



В категории „Раскадровка“ (Storyboard) можно принять участие с серией от трех до девяти фотографий, которые рассказывают историю или раскрывают определенный момент с разных точек зрения.



Также открыты три конкурсных категории для видео:

- действие: запечатлеть активность, действие или момент в 30-секундном коротком видео;

- категория короткометражного фильма: видеоклип длительностью до 5 минут, рассказывающий историю;

- категория более длинных фильмов: 5-30-минутный видеоклип для историй, отражающих вдохновляющие события.



У трех главных победителей будет возможность получить 10 000 американских долларов из фонда Next Image Foundation, а также победители в 24 категориях получат по 1500 долларов призовых каждый, а 27 участников, занявших второе место, станут обладателями новейшего смартфона Huawei P50 Pro.



Ежегодный фотоконкурс работ, сделанных на смартфон, оценивают пять профессиональных членов жюри. В их число входят бывший редакционный директор ELLE China Николь Сюэ, итальянский фотограф и художник Федерико Чиамеи, румынский фотограф Михаэла Норок, вице-президент Университета коммуникаций Китая и вице-президент Китайской ассоциации фотографов Чэнь Сяобо, а также Ли Чанчжу - вице-президент отдела маркетинга по потребительским стратегиям Huawei CBG. Вместе они формируют разностороннюю команду фотоэкспертов, чтобы объективно выбрать победителей этого года.



Информацию о подаче заявки на участие в конкурсе Next Image и представлении работ можно найти на сайте https://gallery.consumer.huawei.com.