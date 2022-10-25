25.10.2022, 16:35
ФОТО | Настоящая секс-бомба! На „Вилле“ появилась новая красотка, при появлении которой у мужчин открылись рты(3)
ФОТО: Kuvatõmmis "Villast"
В эпизоде реалити-шоу „Вилла“ на этой неделе перетасовали все карты. Фаната спортзала Стефана выгоняют из Турции, а вместо него, словно джокер в игре, появляется великолепная красавица.
Новой участницей „Виллы“ является Маарья Рикканд, которая присутствовала на открытии шоу в начале октября вместе с другими коллегами по экрану, но тогда ее еще не представили всем, пишет Kroonika.