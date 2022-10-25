Tопчик
25.10.2022, 16:35

ФОТО | Настоящая секс-бомба! На „Вилле“ появилась новая красотка, при появлении которой у мужчин открылись рты

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ФОТО: Kuvatõmmis "Villast"

В эпизоде реалити-шоу „Вилла“ на этой неделе перетасовали все карты. Фаната спортзала Стефана выгоняют из Турции, а вместо него, словно джокер в игре, появляется великолепная красавица.

Новой участницей „Виллы“ является Маарья Рикканд, которая присутствовала на открытии шоу в начале октября вместе с другими коллегами по экрану, но тогда ее еще не представили всем, пишет Kroonika.

Тем не менее, в Турции она получила отличный прием, когда ее познакомили с остальным членами дома в эпизоде, который вчера появился на сайте Villa TV. У Фрэнка, который в паре с Аннабель, глаза были такими же большими, как теннисные мячи, и другие молодые люди не могли отвести взгляд. В первый же день Маарья отправляется на романтический ужин с одним из молодых людей. Похоже, что красавица собирается разбить несколько пар.....

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