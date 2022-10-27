Вслед за сигаретами: страшные картинки будут помещать на газировку

Мир переживает беспрецедентную эпидемию детского ожирения, ещё никогда в истории нашей планеты у такого количества детей не отмечалось избыточной массы тела. Впрочем, это касается не только детей, ожирения имеется уже у 40% американцев. Именно ожирение, а не просто лишний вес, поскольку избыточная масса тела — у 60% жителей США. И с этим надо что-то делать, ведь ожирение сокращает продолжительность жизни и требует гигантских государственных расходов на лечение болезней, с ним связанных.

Учёные полагают, что на основные триггеры детского ожирения вроде сладостей и газировки надо наносить страшные картинки и надписи. В ходе исследования родители увидели около 1 000 изображений сладких напитков с этикетками, где содержались графические предупреждения о риске для здоровья. Они показывали либо количество сахара в каждом напитке в чайных ложках, либо физические последствия чрезмерного увлечения газировкой вроде кариеса, роста массы тела и заболеваний почек.

Исследование показало, что если после просмотра таких картинок родителям давали выбор в деле покупки напитков для своих детей, то те чаще отказывались от газировки в пользу гораздо более полезных альтернатив. Возможно, эта стратегия поможет сократить употребление газированных напитков самой юной частью человечества.