ВИДЕО | Экоактивисты опять напали на картину — теперь на „Девушку с жемчужной сережкой“ Вермеера

В перфомансе участвовали двое. Один из мужчин приложил к картине лоб и приклеил рядом с ней свою руку, а также облился красным веществом. Второй по-английски задал аудитории вопрос: „Как вы себя чувствуете, когда перед вами встает угроза уничтожения чего-то прекрасного?“ Далее он продолжил свою мысль, заявив, что сейчас под угрозой уничтожения находится планета.