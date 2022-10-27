ВИДЕО | Экоактивисты опять напали на картину — теперь на „Девушку с жемчужной сережкой“ Вермеера(6)
В Гааге (Нидерланды) экоактивисты напали на картину Яна Вермеера „Девушка с жемчужной сережкой“. Об инциденте в художественной галерее Маурицхейс сообщило издание NOS.
В перфомансе участвовали двое. Один из мужчин приложил к картине лоб и приклеил рядом с ней свою руку, а также облился красным веществом. Второй по-английски задал аудитории вопрос: „Как вы себя чувствуете, когда перед вами встает угроза уничтожения чего-то прекрасного?“ Далее он продолжил свою мысль, заявив, что сейчас под угрозой уничтожения находится планета.
Мужчины были в футболках с названием группы протестующих против нефти Just Stop Oil. Предположительно, находящаяся под защитным стеклом картина не пострадала.
„Девушка с жемчужной сережкой“ — одна из наиболее известных картин Вермеера. Она была написана в 1665 году.