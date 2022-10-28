ФОТО | Поздравляем! Эстонский певец Стефан обручился со своей возлюбленной Викторией!

Айрапетян поделился новостью в Instagram, написав: „Вики забрали!“ и разместив фотографию Виктории, демонстрирующей красивое обручальное кольцо на пальце, пишет Kroonika.

Стефан вместе с Викторией объявили о беременности девушки в августе этого года. Музыкант опубликовал в Instagram фотографию, на которой позирует со своей возлюбленной и нежно держит ее руку на своем животе.

Днем позже, в интервью „Ringvaade“, Стефан и Виктория рассказали о том, как она объявила певцу новость о ребенке. Однажды утром Виктория передала Стефану коробку с детскими носочками и тестом на беременность.

Проснувшись рано утром и увидев коробку, Стефан сначала растерялся. „Лицо Виктории было настолько взволнованным от радости, и я подумал, что-то случилось“, - описывает вручение коробки Айрапетян, который на мгновение даже испугался. „Я открыл коробку, и там был приятный сюрприз“, - рассказал Стефан о своих эмоциях, когда он узнал, что станет отцом.

Ребенок пары должен появиться на свет в поистине волшебную дату - 24 декабря. Стефан родился в тот же день.

В мае этого года Стефан дал интервью „Kroonika“, где сказал, что в семье может быть трое детей. „Да, три было бы неплохо. На самом деле, сколько детей хочет и может иметь Виктория, столько детей будет и у нас“, - сказал Стефан.

В интервью певец рассказал о том, что ему больше всего нравится в Виктории. „В начале знакомства вы видите человека одним, а позже, когда вы узнаете его поближе, вы видите его по-другому. Вначале вы смотрите на его внешность, слушаете, как он или она говорит, что думает. В дальнейшем, это зависит от того, установилась ли между вами духовная связь и дополняете ли вы друг друга. Все это я почувствовал с Викторией - она полностью мой человек. Мы прошли через многое вместе и очень сильно поддерживаем друг друга. У нас хорошее взаимопонимание, схожие мысли и вкусы. И конечно же - большое влечение друг к другу!“.