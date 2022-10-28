Известный визажист Катрин Сангла и клипмейкер Хиндрек Маазик разводятся после 27 лет брака

Визажистка Сангла, получившая известность как мэйкап-артист экс-первой леди Эвелин Ильвес, объявила о разрыве своего брака в социальных сетях. „Дорогие друзья! Мы с Хиндреком решили расторгнуть наш брак и 27-летнюю совместную жизнь. Спасибо за понимание не комментировать в дальнейшем нашу личную жизнь“, - написала Сангла в Facebook.

У Хиндрека и Катрин двое совместных сыновей, у Катрин также есть один сын от предыдущего брака.

Вместе и порознь

В 2015 году Катрин Сангла призналась Kroonika, что в их двадцатилетних отношениях они с Хиндреком брали паузы по инициативе мужа.

„Кризисы нужны для роста“, - говорит Катрин. „Все, что было, остается в предыдущем году. В этом году мы начали все заново в семье и снова живем вместе с мужем“, - говорила Сангла тогда.

„Кто сказал, что вы должны быть счастливы все время?“, - риторически спрашивала Сангла в откровенном интервью Tervis Pluss в 2020 году - тяжелый психологический срыв из-за депрессии научил ее по-другому смотреть на жизнь.

„Я чувствовала себя виноватой, что не смогла справиться сама“, - говорит Катрин, описывая свои переживания и то, как безоблачное семейное счастье рухнуло, когда ее муж Хиндрек Маазик оставил ее после трудного периода. „Хиндрек со временем отдалился, сломался под нагрузкой, и в конце концов я собрала его вещи и сказала, чтобы он уходил“, - сказала Катрин в то время.

Разлука длилась почти 5 месяцев, а потом Хиндрек вернулся к Катрин. „Я также думала о детях, ведь расти без отца тяжело для детей, я это знаю, и мы физически скучали друг по другу“, - вспоминала Сангла о воссоединении с мужем тогда.