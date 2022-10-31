ВИДЕО | Хэллоуин вдохновляет! Музыканты из Таллинна выпустили музыкальный клип про семейку Аддамс

Творческая команда из Таллинна под названием Red Castle Crew (англ. Команда Красного Замка - прим.ред) уже третий год подряд выпускает тематические музыкальные видео к Хэллоуину. Режиссирует их музыкант, актер и звукорежиссер Александр Мейдра. Он и команда Red Castle Crew занимаются съемками видео, музыку и вокал к которым они исполняют и записывают своими силами. Александр ответил на вопросы Bublik и рассказал о деятельности команды.

Что вы за коллектив и как давно занимаетесь творчеством?



Мы - команда единомышленников, нашедшая приют в красном замке на улице Сакала. Отсюда и название - Red Castle Crew . Нас объединяет любовь к музыке, театру, кино, мультипликации, аниме, играм. И эта любовь вдохновляет на создание собственного контента. Участники коллектива занимаются творчеством в свободное от работы и учебы время.



Как бы вы назвали свой род деятельности?



Я люблю музыку. Слушать чужую и писать свою. Так уж повелось, что любая музыка рисует в моем воображении какие-то стилистические картинки, т.е визуализируется. Попытка совмещения музыки и картинки вылилась в создание театрализованных видео-сказок.



Почему и как пришла идея снимать такие музыкальные клипы?



Идея пришла примерно 12 лет назад, но реализовать задуманное удалось чуть позже, в тот момент, когда я решил взять камеру в руки. Тогда-то всё завертелось! Сначала тренировался на съемке своих котиков, затем добавил к видео музыку, играл на гитаре, пел. Словом, набирался опыта и увлеченно учился создавать то, что давным-давно вертелось в голове.