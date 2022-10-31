ВИДЕО | Хэллоуин вдохновляет! Музыканты из Таллинна выпустили музыкальный клип про семейку Аддамс
„Семейка Аддамс“ - фильм, снятый по мотивам одноимённого сериала 1960-х годов. Герои фильма - мрачная „семейка“, живущая в жутком особняке. Творческий музыкальный детектив из Таллинна выпустил музыкальный клип-пародию на фильм.
Творческая команда из Таллинна под названием Red Castle Crew (англ. Команда Красного Замка - прим.ред) уже третий год подряд выпускает тематические музыкальные видео к Хэллоуину. Режиссирует их музыкант, актер и звукорежиссер Александр Мейдра. Он и команда Red Castle Crew занимаются съемками видео, музыку и вокал к которым они исполняют и записывают своими силами. Александр ответил на вопросы Bublik и рассказал о деятельности команды.
Что вы за коллектив и как давно занимаетесь творчеством?
Мы - команда единомышленников, нашедшая приют в красном замке на улице Сакала. Отсюда и название - Red Castle Crew . Нас объединяет любовь к музыке, театру, кино, мультипликации, аниме, играм. И эта любовь вдохновляет на создание собственного контента. Участники коллектива занимаются творчеством в свободное от работы и учебы время.
Как бы вы назвали свой род деятельности?
Я люблю музыку. Слушать чужую и писать свою. Так уж повелось, что любая музыка рисует в моем воображении какие-то стилистические картинки, т.е визуализируется. Попытка совмещения музыки и картинки вылилась в создание театрализованных видео-сказок.
Почему и как пришла идея снимать такие музыкальные клипы?
Идея пришла примерно 12 лет назад, но реализовать задуманное удалось чуть позже, в тот момент, когда я решил взять камеру в руки. Тогда-то всё завертелось! Сначала тренировался на съемке своих котиков, затем добавил к видео музыку, играл на гитаре, пел. Словом, набирался опыта и увлеченно учился создавать то, что давным-давно вертелось в голове.
К каким праздникам вы стараетесь выпускать музыкальные видео и как появляются идеи?
Четкой привязки к праздникам у нас нет. Просто какие-то из них чуть больше мотивируют к созданию той или иной истории. Некоторым идеям клипов уже много лет, а некоторые рождаются спонтанно. Наш новый клип как раз и был так придуман во время очередных творческих посиделок.
Уже третий год подряд вы делаете музыкальные клипы к Хэллоуину - почему именно к этому празднику?
Вся наша команда – большие любители хорроров и страшных историй. Нередко устраиваем совместные кино-просмотры и от души веселимся, как ни странно это звучит. Наверное, это наша своеобразная борьба со страхами внутри себя. В детстве никто из нас не праздновал Хеллоуин, а сейчас, будучи уже взрослыми, мы можем позволить себе немножко подурачиться и пошалить на тему страшилок.
Какие видео ждать зрителям, что в планах?
Несколько проектов в стадии подготовки к выпуску, следите за нашим ютюб-каналом.
В дальнейшем планируем не снижать обороты, продолжим снимать музыкальные видео-сказки, репортажи, театральные проекты, рекламные ролики и т.д. А еще в планах снять детективный художественный фильм. Словом, жажда творчества непреодолима!