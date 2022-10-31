Наконец-то! Экоактивистке не дали надругаться над очередными шедеврами

По информации издания, инцидент произошел ещё 27 октября. Сначала девушка сняла свитер, под которым была надета белая футболка с лозунгом „Just Stop Oil“, а затем направилась к „Автопортрету в Сен-Реми“ Ван Гога.

„По нашим данным, в Париже девушка сначала хотела приклеить свое лицо к картине Ван Гога. Но, после того, как ей помешали это сделать, она направилась к полотну Поля Гогена с бутылкой в руке“, — пишет газета.

Девушке помешал осуществить задуманное сотрудник музея. Служба безопасности заставило активистку вылить содержимое бутылки. Собеседник издания, знакомый с ситуацией, подтвердил, что в руках у девушки был суп.

Газета пишет, что девушка покинула музей и не была задержана, но Орсе подал жалобу за попытку умышленного повреждения. Расследованием жалобы займется парижская прокуратура.