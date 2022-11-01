ЛАЙФХАК | Эстонский косметолог рассказала, что нужно обязательно сделать перед походом в СПА
Во втором выпуске „О чем не говорят мужчины“ - косметолог и акушерка Илона Синская. Илона уже 20 лет работает в роддоме и 7 лет в косметологии, как лазерный специалист в клинике красоты Decus. Клиенты доверяют ей процедуры на интимных участках тела, так как Илону, практикующую акушерку, уже давно ничем не удивишь. Про удаление нелепых татуировок, необычные случаи с клиентами, партнерские роды и многое другое смотрите в этом выпуске!
Рассуждая на тему как остаться молодой и красивой, Илона обратила внимание на важную вещь для любителей СПА-центров. Оказывается, если мы не покроем кожу жирным кремом, то для нашей кожи перепад температур будет большим стрессом. И молодость кожи потеряется быстрее.
„Советую даже если идете в легкую сауну - наносить толстый слой крема. Тогда кожа не будет так восприимчива к перепадам температуры“, - говорит Илона.
"Очень важен правильный домашний уход. Обычно, когда спрашиваешь девушек, как они за собой ухаживают, то ничего, кроме как быстро смыть ватным диском не происходит. Во-первых, нужно тонизировать кожу. Далее идет какой-то серум и крем чтобы это все закрыть. Эластичная увлажненная кожа - это и есть здоровый вид“, - добавляет Илона Синская.
Этой осенью на RusDelfi стартовал новый проект „О чем не говорят мужчины“. Не стесняющаяся прямых вопросов ведущая Алина Захарова приглашает на встречи в кафе эстонских женщин-специалистов из сферы здоровья и красоты, которые делятся советами, лайфхаками и интересными историями. Девушки очень талантливы, горят своим делом и определенно знают, о чем говорят. Специально для зрителей RusDelfi лучшие специалисты, без сложных формулировок, с легкой подачей и юмором, расскажут самую интересную информацию, за которую им на приемах клиенты платят большие деньги.