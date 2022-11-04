Бойтесь! В Киев едет Стивен Кинг

21 сентября текущего года Стивен Кинг, прозванный „Королем ужасов“, отпраздновал юбилей — ему исполнилось 75 лет. За свою карьеру автор продал более 350 миллионов копий своих произведений, многие из которых легли в основу популярных фильмов и сериалов.