04.11.2022, 13:32
Бойтесь! В Киев едет Стивен Кинг(5)
ФОТО: Youtube
Американский писатель Стивен Кинг направляется в Киев, сообщается в Telegram-канале Верховной рады. „Он едет на поезде из Варшавы. Специально для Кинга к поезду прицепили отдельный вагон“, — сообщается в посте.
Ранее один из самых известных писателей современности неоднократно высказывался в поддержку Украины.
21 сентября текущего года Стивен Кинг, прозванный „Королем ужасов“, отпраздновал юбилей — ему исполнилось 75 лет. За свою карьеру автор продал более 350 миллионов копий своих произведений, многие из которых легли в основу популярных фильмов и сериалов.