Вандалы-экоактивисты получили тюремный срок — пока небольшой

Факт нанесенного урона был доказан судом. Один из участников и его напарник с камерой были приговорены к двум месяцам заключения. Прокуратура Нидерландов требовала для каждого из участников по четыре месяца тюремного заключения. При этом в галерее подтвердили, что сам экспонат не пострадал, поскольку был закрыт защитным стеклом, и уже вернулся в галерею.

Экоактивисты напали на картину „Девушка с жемчужной сережкой“ в конце октября. В перфомансе участвовали двое. Один из мужчин приложил к картине лоб и приклеил рядом с ней свою руку, а также облился красным веществом. Второй по-английски задал аудитории вопрос: „Как вы себя чувствуете, когда перед вами встает угроза уничтожения чего-то прекрасного?“ Далее он продолжил свою мысль, заявив, что сейчас под угрозой уничтожения находится планета.