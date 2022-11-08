ТОП-5 самых любвеобильных знаков Зодиака(2)
Среди 12 представителей созвездий есть те, которым нужно уделять чуть больше внимания. Уже догадались, о ком идет речь? — кокетливо интересуется Woman.
5 место — Скорпионы
Скорпионы на первый взгляд очень скрытные и замкнутые. Многим кажется, что они совершенно не умеют проявлять эмоций. Это не так. Представители этого знака выражают максимум чувств по отношению к своему партнеру — и иногда это доходит до абсурда. Скорпионы погружаются в любовь полностью, растворяясь в ней без остатка, могут скрывать свои чувства. Иногда это перетекает в собственничество. Знак зодиака „с жалом“ очень ревностно относится к своим любимым: он требует, чтобы все внимание уделялось только ему. Хорошо тут то, что он готов дать это в ответ. Выбрав предмет любви, Скорпион фактически отдает себя в его власть. А счастливчику остается лишь удивляться тому, как гордый, и, казалось бы, не знающий комплексов Скорпион в период любовной горячки становится неуверенным, сомневающимся, мягким.
4 место — Девы
Для придирчивых Дев любовь может стать проблемой, когда речь заходит об их завышенных стандартах. Практически любому человеку трудно соперничать с перфекционизмом этого знака зодиака. А еще труднее соответствовать их критериям. Если Девы выключат своего внутреннего критика, у них появится шанс стать счастливыми. Тем не менее представители этого знака могут не раз дать шанс человеку — так сказать, проявляют снисхождение. И когда дело доходит до романтики, их просто не узнать. Девы становятся совсем как дети, которым нужно постоянно доказывать свою любовь. Они, в свою очередь, часто отдают ее обратно: им нравится проявлять фантазию и разрывать все шаблоны ухаживаний. Эти знаки могут придумывать невероятные приключения для своего партнера. И даже если Дева будет ученым с множеством наград и званий, когда дело коснется любви, то вся серьезность исчезнет по щелчку.
3 место — Тельцы
Тельцы — верные спутники жизни, надежные товарищи и партнеры. Они умеют держать слово и требуют того же от ближайшего окружения и друзей. И особенно — от партнеров. Избраннику или избраннице Тельца придется быть готовым к регулярным проявлениям ревности и выяснениям отношений. Однако эти недостатки знак с лихвой компенсирует в постели, сюрпризах и других приятных мелочах. В отношениях для них важен баланс: сколько они отдали, столько и должны получить. Люди этого знака „зеркалят“ свою любовь на всех возможных уровнях, начиная от тактильности и заканчивая неожиданным игривым СМС-сообщением. Со стороны кажется, что Телец не любит ничего, кроме своей кровати и холодильника, но мало кто знает, что эта любовь утраивается, когда рядом любимый. Если бы была возможность, Тельцы бы целыми днями проводили время только со своей второй половинкой.
2 место — Рыбы
Второе место по праву занимают Рыбы. Отношения с ними поначалу и правда напоминают романтическую комедию с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон. Постоянные сюрпризы, комплименты, свидания мечты… но есть и подводные камни. Рыбы очень ревнивы и всегда считают, что вы делаете недостаточно. То есть они так много времени вам уделяют, а в ответ получают гораздо меньше. И их не волнует, что ваш язык любви может отличаться. Как только они почувствуют, что им уделяют недостаточно внимания, они превращаются в замкнутых и порой даже жестоких партнеров. Обижаешь меня? Получай холод в ответ.
1 место — Весы
Возглавляют наш рейтинг Весы. Этот знак зодиака считает себя исключительным, особенным — ну как их, таких замечательных, можно не любить? Для Весов каждый новый партнер воспринимается как тот самый и единственный. Он должен соответствовать всем стандартам. Должен одаривать подарками и говорить о том, какие Весы замечательные. И в этом ничего плохого нет, потому что сами Весы — очень чуткие по отношению к другим. Это люди, которые всегда ставят нужды и желания семьи и друзей превыше своих. Они мечтают окружить вас вниманием и заботой, пока вы окончательно не устанете от этого и не попросите хоть немного личного пространства. И если розовые очки вскоре бьются, то Весы болезненно воспринимают каждый разрыв, сомневаясь в существовании любви вовсе.