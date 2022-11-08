ТОП-5 самых любвеобильных знаков Зодиака

5 место — Скорпионы

Скорпионы на первый взгляд очень скрытные и замкнутые. Многим кажется, что они совершенно не умеют проявлять эмоций. Это не так. Представители этого знака выражают максимум чувств по отношению к своему партнеру — и иногда это доходит до абсурда. Скорпионы погружаются в любовь полностью, растворяясь в ней без остатка, могут скрывать свои чувства. Иногда это перетекает в собственничество. Знак зодиака „с жалом“ очень ревностно относится к своим любимым: он требует, чтобы все внимание уделялось только ему. Хорошо тут то, что он готов дать это в ответ. Выбрав предмет любви, Скорпион фактически отдает себя в его власть. А счастливчику остается лишь удивляться тому, как гордый, и, казалось бы, не знающий комплексов Скорпион в период любовной горячки становится неуверенным, сомневающимся, мягким.

4 место — Девы

Для придирчивых Дев любовь может стать проблемой, когда речь заходит об их завышенных стандартах. Практически любому человеку трудно соперничать с перфекционизмом этого знака зодиака. А еще труднее соответствовать их критериям. Если Девы выключат своего внутреннего критика, у них появится шанс стать счастливыми. Тем не менее представители этого знака могут не раз дать шанс человеку — так сказать, проявляют снисхождение. И когда дело доходит до романтики, их просто не узнать. Девы становятся совсем как дети, которым нужно постоянно доказывать свою любовь. Они, в свою очередь, часто отдают ее обратно: им нравится проявлять фантазию и разрывать все шаблоны ухаживаний. Эти знаки могут придумывать невероятные приключения для своего партнера. И даже если Дева будет ученым с множеством наград и званий, когда дело коснется любви, то вся серьезность исчезнет по щелчку.

3 место — Тельцы