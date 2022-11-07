Американцев попросили перестать лизать жаб(7)
Служба национальных парков США попросила посетителей воздержаться от лизания жаб, — пишет Лентач со ссылкой на NPR. С чем же связана такая странная на первый взгляд просьба?
В своих соцсетях служба нацпарков написала: „Как мы говорим в отношении большинства вещей, с которыми вы сталкиваетесь в национальном парке, будь то банановый слизень, незнакомый гриб или большая жаба со светящимися глазами, которую вы встретили ночью, пожалуйста, воздержитесь от облизывания“.
В последние годы курение выделений колорадских жаб приобрело большую популярность. Эта амфибия достигает в длину 19 сантиметров, а её железы выделяют мощные галлюциногены — 5-MeO-DMT и буфотенин. Американские шаманы использовали яд этих жаб для изменения состояния сознания во время духовных практик