Американцев попросили перестать лизать жаб

В своих соцсетях служба нацпарков написала: „Как мы говорим в отношении большинства вещей, с которыми вы сталкиваетесь в национальном парке, будь то банановый слизень, незнакомый гриб или большая жаба со светящимися глазами, которую вы встретили ночью, пожалуйста, воздержитесь от облизывания“.