Есть три слова, которые заставят мужчину влюбиться в вас

Да, конечно, это не совсем черно-белое - если бы все было так просто, то вообще не нужно было бы давать советов в этом деле, но очень важно понимать, что стоит за этими словами, пишет Naistekas.

Эти три слова - не „я люблю тебя“ и не предложение „хочешь заняться сексом?“. Хотя эти фразы также могут быть очень лестными и хорошими. С другой стороны, эти фразы могут в первые несколько встреч заставить мужчину почувствовать, что он попал в ловушку, а это, вероятно, не является вашей целью.

Три волшебных слова, которые мечтают услышать все мужчины: „Я доверяю тебе“.

Дать мужчине понять, что он заслуживает вашего доверия, вполне может стать ключом к его сердцу.

Почему? Сказать мужчине, что вы ему доверяете, означает, что это касается как его выбора, так и решений, тем самым, вы позволите мужчине почувствовать себя на коне. Доверяя мужчине, вы также признаете его как лидера, что для него означает, что, помимо доверия, он завоевал и ваше уважение.

„Я тебе доверяю“ также очень лестно для мужчины, но не должно его пугать. Это все равно что сказать, что вы готовы выслушать его мысли и идеи, и что вы доверяете его выбору - в том числе в отношении ваших отношений и вашего будущего.

Это помогает снять напряжение на свиданиях и позволяет мужчине почувствовать, что его не торопят и он может принимать решения в своем собственном темпе.

Дополнительным бонусом является то, что ваше признание заставляет его еще больше почувствовать, что он действительно хочет оправдать ваши ожидания и принять правильное решение - вы верите, что он это сделает. Так что эти слова также помогут стать мужчине лучше.

Но самое главное, чтобы эти слова шли от сердца, нет смысла произносить их только для того, чтобы поиграть на чужих чувствах.

Источник: YourTango