Луковица на ночь — отличное средство не только против секса

Специалисты советуют при отсутствии противопоказаний ежедневно есть лук, употреблять по одной небольшой луковице в сыром виде. В частности, в составе салатов или других блюд, которые бы смягчали острый вкус продукта. По данным „ИноСМИ“, которые рассказывают о пользе лука, употреблять его можно во время последнего перед наступление ночи приема пищи.



Эксперты издания сообщили, что такая привычка позитивно сказывается на качестве сна, на крепости психики.

„Лук богат L-триптофаном, аминокислотой, которая действует как естественное успокаивающее средство. Регулярное употребление лука оказывает огромное влияние на хороший, эффективный сон, а также снижает уровень стресса“, — заявили они.

Помимо этого, овощ дает организму пребиотики, которые улучшают состояние кишечной микрофлоры и пищеварения. Также в его составе мы получаем важные для здоровья вещества: витамины группы B и витамины C, K, E, A, серу, цинк, магний, фтор, фолиевую кислот, железо калий и кальций вместе с кремнием. Благодаря им улучшается состояние кожи, ногтей и волос, укрепляется иммунитет.

„Лук – это натуральная пищевая добавка“, — констатировали специалисты.



Ссылаясь на исследования, они отметили, что с поеданием лука ассоциируется снижение риска колоректального рака, опухолей желудка, болезней и сердца. Вдобавок оно позитивно сказывается на уровнях холестерина и сахара в крови.

Женщинам в возрасте менопаузы полезно есть лук, так как это помогает укрепить им кости.