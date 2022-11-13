Стефан и его беременная невеста определились с родительскими задачами: певец готов следить за ребенком ночью

На вопрос, держал ли он когда-нибудь ребенка на руках или менял подгузник, Стефан вспоминает свою первую встречу с ребенком его сестры. „Он оказался таким маленьким и милым, что было немного страшно - вдруг я что-то делаю не так? Но у меня все получилось! Кстати, я стал крестным отцом этого ребенка“, - с гордостью говорит Стефан в интервью Kroonika.

Виктория и Стефан уже договорились, кто и когда будет делать то, что нужно. „Мы договорились, что я буду следить за ребенком ночью, а Вики будет заботиться о малыше днем. Мы обязательно выделим время и для себя и попросим семью присмотреть за ребенком, если это необходимо“, - говорит Стефан. Она знает, что поддержания отношений в паре молодой матери также необходимо время для самостоятельной жизни, и Стефан постарается помочь в этом своей любимой.

Стефан смеется, что для будущего малыша еще не забронировано место в детском саду, но скоро это нужно будет решить. „Я слышал, что получить место в яслях было довольно сложно. Но на данный момент у меня нет никаких опасений. Я просто надеюсь, что ребенок будет хорошо спать - тогда нам с Виком будет легче“.