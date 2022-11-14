ВИДЕО | Юри Ратас заснул во время просмотра фильма с эротическими сценами: он так устал из-за тренировок по танцам!

„Если у тебя десять тренировок за четыре дня, то в конце концов начинаешь дремать везде“, - объяснил Ратас, почему он заснул во время фильма.

Ратас и Тармет станцевали медленный вальс на чемпионате по 10 танцам в спортивном центре Саку на прошлой неделе. И предложений становится больше. „Я еще не сказал тренеру по танцам, но после сегодняшнего вечера у меня еще одно приглашение выступить в Валгамаа. Я обещал связаться с ними завтра“, - сказал Ратас.

Кристина, тренер Ратаса по танцам, сказала, что их танцевальные программы построены таким образом, чтобы вывести Юри из его зоны комфорта. „Юри способен на это. Вишенка на торте заключается в том, что мы стараемся быть хорошими технически, чтобы исполнить хореографический танец. Это наше единственное желание“.

Помимо технической составляющей, Ратас тщательно подходит к своему образу, следить за которым ему помогает жена. Смотрите, как виртуозно она владеет машинкой для стрижки! „Прическу для вечернего танцевального шоу делает моя дорогая супруга“, - написал политик в своем Instagram.

В начале октября Kroonika писала, что благодаря танцам Юри сбросил 13 килограммов. В интервью спикер Рийгикогу сказал, что уже похудел на 20 килограммов. „У меня есть желание еще немного похудеть, где-то 4-5 килограммов“.

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