Не пей в сауне, если хочешь жить!

Нарколог Калюжная проинформировала, что нахождение в сауне, бане уже само по себе может быть стрессом для организма, который попадает в нетипичную, новую среду. Атмосфера сауны вызывает реакции со стороны сосудистой системы, меняет артериальное давление. Если в таких условиях употребляется алкоголь, это может стать серизной перегрузкой для тела, сердечнососудистой системы, отметила специалист.

„В бане расширяются сосуды и возникают колебания артериального давления, что уже является нагрузкой для организма. А теперь представьте, что к этой нагрузке добавляется алкоголь. Особенно крепкий. Он еще сильнее расширяет уже расширенные сосуды или вызывает их спазмы“, — сообщила медик „Газете.Ru“.

Калюжная подчеркнула: прием алкоголя в сауне чреват опасными для здоровья последствиями, самыми „невинными“ из которых могут стать гипотония, тошнота, обморок, диарея.

Кроме того, это вредит легким. „Из-за постоянно исчезающего кислорода человек в бане дышит чаще. В свою очередь, алкоголь способствует еще большему напряжению диафрагмы“, — рассказала Калюжная.

Еще один минус досуга в бане или сауне — это замедленное поступление крови к почкам. В результате почки функционируют медленнее, хуже справляются с выделением мочи. Таким образом, в организме задерживаются токсины, и их воздействие в совокупности оказывается более интенсивным.