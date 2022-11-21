Диетолог назвала способы обуздать постоянное желание есть

В интервью диетолога-нутрициолога Эли Брехер прозвучало напоминание о том, что постоянные перекусы между ключевыми приемами пищи ведут к превышению суточной калорийности, а, значит, и к лишнему весу. По словам специалиста, постоянное желание есть часто является следствием неправильного, несбалансированного питания. Когда организма не получает достаточно питательных веществ, активизируется выработка гормона голода грелина. При его высоком содержании в крови возникают неуемный аппетит, потеря контроля над количеством пищи, переедание, колебания уровня сахара в крови.

„Завтраки, обеды и ужины должны быть сбалансированы по белкам, углеводам, жирам, в меню должны присутствовать овощи. Подобный рацион поможет избежать резких скачков сахара в крови, а значит, и постоянного голода“, — заметила Брехер, рассуждая, как обуздать желание есть.

Кроме того, добавила эксперт, чрезмерная тяга к еде может формироваться из-за недостаточной физической активности. Диетолог констатировала: в жизни человека должно присутствовать ежедневное движение, необходимы регулярные пешие прогулки, упражнения.

„Не менее важно для похудения без срывов и постоянных перекусов не пить кофе после обеда, не держать в доме шоколад и сладости, высыпаться“, — перечислила Брехер.

Медик посоветовала тратить на ночной сон не меньше 8 часов, так как достаточный по продолжительности отдых ночью способствует лучшему контролю аппетита.